Москва, 9 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 вооружённых формирований Украины были сбиты за сутки российскими войсками в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации. Об этом 9 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press МиГ-29 ВСУ

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо того, официальный представитель Минобороны добавил, что также российскими средствами противовоздушной обороны в районе Херсона был сбит штурмовик Су-25 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения вооружённых формирований Украины.