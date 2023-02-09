Брюссель, 9 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Ряд стран пообещали поставить Киеву немецкие танки, а теперь Германия добивается, чтобы обещания были исполнены. Об этом 9 февраля заявил журналистам прибывший в Брюссель канцлер ФРГ Олаф Шольц.

R7094/PHOTOTHEK/Global Look Press Танк Leopard 2

Его попросили рассказать, как продвигается вопрос поставок танков серии Leopard на Украину.

«Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы многие другие, кто в прошлом заявил, теперь подтвердили это практическим образом», — сказал Шольц.

Напомним, ранее Германия и Польша пообещали поставить Киеву по 14 танков Leopard 2. Ещё четыре таких же танка пообещала предоставить Канада. Кроме того, в ФРГ сообщили о готовности отправить на Украину 178 танков Leopard 1, но их поставка затянется до 2024 года.