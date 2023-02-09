Губернатор Развожаев объяснил, чем вызваны громкие звуки в Севастополе
Севастополь, 9 февраля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Громкие звуки в Севастополе вызваны военными учениями, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Евгений Биятов/РИА Новости
Михаил Развожаев
«У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов», — написал Развожаев.
Глава Севастополя уточнил, что в городе всё спокойно.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января была осуществлена вражеская атака на Севастополь. Средства ПВО сбили десять беспилотников противника.