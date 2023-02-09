Севастополь, 9 февраля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Громкие звуки в Севастополе вызваны военными учениями, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Евгений Биятов/РИА Новости Михаил Развожаев

«У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов», — написал Развожаев.

Глава Севастополя уточнил, что в городе всё спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января была осуществлена вражеская атака на Севастополь. Средства ПВО сбили десять беспилотников противника.