Москва, , 15:02 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса за последние сутки уничтожили склад боеприпасов киевских военных. Об этом 9 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 февраля, на южнодонецком направлении были уничтожены три склада ВСУ. В них хранились боеприпасы и горючее. По объектам в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье удар нанесла артиллерия ВС России.