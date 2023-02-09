Госдума меняет механизм распределения целевых отчислений от азартных игр на спорт

Москва, , 15:00 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает изменение порядка расходования целевых отчислений от азартных игр на мероприятия по развитию массового спорта, спорта высших достижений и увеличение доли целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского и массового спорта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Лыжники Дарья Драй © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается предоставить новые возможности общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам направлять поступающие им отчисления от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений, детско-юношеского спорта и массового спорта.

Согласно документу, 30% от общего объема отчислений предлагается направлять на развитие детско-юношеского и массового спорта. При этом не менее 20% планируется направлять на развитие детско-юношеского спорта. 70% пойдет на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений.

Порядок распределения средств установит правительство РФ. Также законопроект предусматривает последовательное увеличение размера целевых отчислений в процентом соотношении от базы целевых отчислений. В 2023–2024 годах на 1,5%, в 2025–2027 годах — 1,7%, в 2028–2029 годах — 1,8%, с 2030 года — 2%.

Кроме того, в законопроекте предусмотрен механизм контроля расходования целевых отчислений.

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