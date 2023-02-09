Донецк, , 15:20 — REGNUM Российские войска, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, нанесли серьёзный урон ВСУ на красно-лиманском и ряде других направлений. Клещи вокруг Артемовска сжимаются. Свыше 85-ти солдат украинская армия потеряла на южно-донецком направлении в боях за Водяное и Угледар, сообщает Минобороны РФ.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (09.02.2023 г.) Минобороны РФ

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Только за одни сутки красно-лимаском направлении уничтожили 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов. Ещё одним достижением стало поражение истребительной авиацией ВКС России самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики.

На купянском направлении ВСУ потеряли до 30-ти военнослужащих в районах населенных пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Бои на донецком направлении привели к уничтожению до 90 украинских военнослужащих и четырех складов артиллерийских боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка.

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На херсонском направлении российской армии удалось уничтожить гаубицу «МСТА-Б», три крупнокалиберных миномета и четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная российская операция продолжается 351 день и сохраняет высокий наступательный темп на нескольких направлениях. По заявлению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, пока ВСУ могут воевать, поток оружия не прекратится.

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