Бойцы ВС РФ уничтожили 90 военных ВСУ на донецком направлении
Москва, 9 февраля 2023, 14:56 — REGNUM Бойцы южной группировки войск ВС РФ за минувшие сутки достигли значительных успехов в наступлении на донецком направлении. ВСУ был нанесен существенный урон в живой силе и технике, сообщило 9 февраля в ходе брифинга Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что в наступательных действиях использовалась в том числе авиация и артиллерия. За прошедшие сутки было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, а также два броневика и шесть автомобилей.
Помимо этого, противник потерял в боях американскую артиллерийскую систему М109 Paladin и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Бойцы ВС РФ уничтожили в ходе наступления в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка в ДНР четыре склада артиллерийских боеприпасов противника.
Напомним, днем ранее в МО РФ сообщили о том, что на донецком направлении за сутки ликвидированы 140 киевских военнослужащих, а также один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».
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