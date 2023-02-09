Москва, 9 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Бойцы южной группировки войск ВС РФ за минувшие сутки достигли значительных успехов в наступлении на донецком направлении. ВСУ был нанесен существенный урон в живой силе и технике, сообщило 9 февраля в ходе брифинга Министерство обороны Российской Федерации.

Цитата из видео. Минобороны России Боевая работа экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне спецоперации

Отмечается, что в наступательных действиях использовалась в том числе авиация и артиллерия. За прошедшие сутки было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, а также два броневика и шесть автомобилей.

Помимо этого, противник потерял в боях американскую артиллерийскую систему М109 Paladin и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Бойцы ВС РФ уничтожили в ходе наступления в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка в ДНР четыре склада артиллерийских боеприпасов противника.

Напомним, днем ранее в МО РФ сообщили о том, что на донецком направлении за сутки ликвидированы 140 киевских военнослужащих, а также один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».