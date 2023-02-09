Минобороны: ВС России за сутки нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ

Москва, , 14:55 — REGNUM Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения вооружённых формирований Украины. Об этом 9 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа гаубиц «Мста-Б» в зоне проведения СВО © РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны указал, что также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области.