Москва, , 14:54 — REGNUM Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. За последние сутки было уничтожено более 85 украинских военных. Об этом 9 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и Д-30», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» в районах населённых пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Под огнём российских военных оказались подразделения 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 февраля, российские военные за сутки на южнодонецком направлении уничтожили порядка 75 украинских боевиков. Кроме того, подбиты один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Удары нанесены армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» в ДНР в районах Угледара и Водяного.