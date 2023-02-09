Купянск, Украина, , 15:00 — REGNUM Поражение нанесено российскими войсками украинским боевикам на купянском направлении в ходе спецоперации, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Работа танкистов в зоне СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

Поражение нанесено в Харьковской области в районах населённых пунктов Гряниковка, Табаевка и Берестовое и в ЛНР в районе Новосёловского. Атаке российских войск подверглись подразделения 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесён штурмовой и армейской авиацией, а также артиллерией западной группировки войск российской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Михаил Онуфриенко накануне, 8 февраля, заявил, что российские военные находятся в пяти-шести километрах от окраин Купянска: бои идут за Синьковку. По его словам, освобождение от ВСУ этого населённого пункта позволит ВС РФ выдвигаться непосредственно к Купянску.

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