Москва, 9 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Поступления от лотерей планируется направлять на развитие спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пловец

«Крайне важно. Анализ есть, есть поступления, которые необходимо точно так же направлять на развитие спорта в нашей стране», — сказал Пирог.

Есть глубокое убеждение, что деньги на развитие спорта необходимо извлекать из внебюджетных источников, отметил депутат.

«Пока не изменилось отношение к зарабатыванию для спорта. В этом направлении мы двигаемся», — добавил парламентарий.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, который предусматривает изменение порядка расходования целевых отчислений от азартных игр на мероприятия по развитию массового спорта, спорта высших достижений и увеличение доли целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского и массового спорта.