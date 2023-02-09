Москва, , 14:57 — REGNUM Артиллеристы Вооружённых сил России за последние сутки в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили под Херсоном гаубицу, предназначенную для поражения бронетехники и укреплений, а также три крупнокалиберных миномёта ВСУ. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномёта ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские артиллеристы поразили огнём четыре вражеских склада, расположенных возле населённых пунктов Николаевка и Чернобаевка на временно оккупированной территории Херсонской области.

Стоит отметить, что с начала спецоперации российские бойцы уничтожили 4034 орудия артиллерии и миномёта

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