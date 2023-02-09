Москва, , 14:50 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 9 февраля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман.

«Нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области.