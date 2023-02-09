Москва, 9 февраля 2023, 14:50 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 9 февраля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

СВО
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман.

«Нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области.