В Великобритании министр ответил на просьбу Киева фразой «нет гребаных самолётов»

Лондон, , 14:45 — REGNUM Оскорбительной фразой ответил на просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставках Киеву британских истребителей один из членов правительства Великобритании. Об этом 9 февраля сообщает газета inews.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас нет никаких гребаных самолётов, которые можно было бы отправить [Киеву]!» — сказал он.

В свою очередь, источники издания заявили, что, по их данным, возможные поставкик британского оружия Киеву будут сильным ударом по бюджету Соединённого Королевства.

При этом 8 января в ходе встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком Зеленский просил у Лондона истребители или ракеты «большей дальности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передавать Киеву истребители, но только после коллективного решения.