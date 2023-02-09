Россия рассчитывает на работу координационного центра по «зерновой сделке» в Стамбуле

Анкара, , 14:44 — REGNUM Посол РФ в Турции Алексей Ерхов прокомментировал работу Совместного координационного центра (СКЦ) по «зерновой сделке» в Стамбуле. Он отметил уникальность этого органа и заявил о том, что у России есть вопросы к нему, на которые надеются получить ответы в скором времени.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает Алексей Ерхов, деятельность СКЦ можно считать «классическим примером того, как на наших глазах возникают новые, доселе невиданные формы и области дипработы». В работе органа принимают участие специалисты из ООН, Турции, России и с Украины.

«Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится», — цитирует посла РИА Новости.

Как ранее сообщалось, 22 июля 2023 года представители России, Турции, Украины и ООН заключили так называемую зерновую сделку, которая позволяет вывозить украинское зерно, продовольствие и удобрения по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

России при этом должны были предоставить возможность поставлять удобрения и продовольствие на экпорт, сняв эмбарго. Однако эти ограничения до сих пор не сняты, на что РФ обращала внимание в том числе в ООН.

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