Москва, , 14:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после взрыва газа в многоэтажном доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

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«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», ― говорится в сообщении СКР в телеграм-канале.

Напомним, следственными органами СК России по Новосибирской области по факту хлопка бытового газа в жилом доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Новосибирске произошёл взрыв бытового газа в одной из пятиэтажек по улице Линейной. В результате произошло частичное обрушение двух подъездов. По последним данным, три человека погибли, девять пострадали, судьба ещё трёх человек остаётся неизвестной.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основной основная версия случившегося — нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. По его словам, виновных в настоящее время устанавливают.