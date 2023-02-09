Киев, , 14:39 — REGNUM Дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется, сообщили 9 февраля в компании «Укрэнерго».

Включи свет в последний раз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В энергокомпании пояснили, что из-за холодов потребление электроэнергии в стране остаётся значительным. Вечерами недостаток электроэнергии наибольший из-за повышенного потребления.

Ситуация улучшается в Одесской области, в том числе в областном центре, отмечает «Укрэнерго». Постепенно в этот регион подаются большие объёмы электроэнергии.

Отмечается также, что лимиты потребления энергетики 9 февраля не вводили ни в Хмельницкой, ни в Харьковской областях. Та же ситуация в Киеве.

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