Министр обороны Великобритании заявил, что Лондон пока не будет поставлять истребители Киеву

Лондон, , 14:49 — REGNUM Великобритания пока не готова передать Киеву истребители. Об этом 9 февраля сообщил британский министр обороны Бен Уоллес телеканалу ВВС.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами», — сказал военный министр.

Он подчеркнул, что из-за длительного срока обучения пилотов Лондон предпочтёт помощь по другим направлениям, например, поставляя средства ПВО, беспилотники или ракеты большого радиуса действия. Тем не менее Уоллес не исключил поставки истребителей в будущем.

Стоит отметить, 8 февраля о неготовности Лондона поставлять на Украину самолёты сообщило Reuters, ссылаясь на неназваного чиновника из британского правительства. На это решение влияет то, что пилотов для современных истребителей нужно готовить пять лет, в крайнем случае 35 месяцев.

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