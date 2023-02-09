Лондон, 9 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Великобритания пока не готова передать Киеву истребители. Об этом 9 февраля сообщил британский министр обороны Бен Уоллес телеканалу ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами», — сказал военный министр.

Он подчеркнул, что из-за длительного срока обучения пилотов Лондон предпочтёт помощь по другим направлениям, например, поставляя средства ПВО, беспилотники или ракеты большого радиуса действия. Тем не менее Уоллес не исключил поставки истребителей в будущем.

Стоит отметить, 8 февраля о неготовности Лондона поставлять на Украину самолёты сообщило Reuters, ссылаясь на неназваного чиновника из британского правительства. На это решение влияет то, что пилотов для современных истребителей нужно готовить пять лет, в крайнем случае 35 месяцев.