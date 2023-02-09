Москва, 9 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева, рассказал о возможном переходе бойца в полусредний вес, а также с кем он сразится в случае победы над австралийским бойцом без правил Алексом Волкановски, сообщает «Спорт-Экспресс».

Менеджер не исключил переход Ислама Махачева в полусредний вес, чтобы забрать пояс.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Ислам Махачев

«Никто за спину Волкановски не заглядывает. После Волкановски будет претендентом победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра. Пока в дивизионе есть работа».

Махачев встретится с Волкановски в главном событии турнира UFC 284, который состоится 12 февраля в Австралии.

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