Хартум, , 14:31 — REGNUM Посетить Россию предложил российский министр иностранных дел Сергей Лавров своему суданскому коллеге Али аль-Садику на встрече 9 февраля. По итогам переговоров главы МИД двух стран провели пресс-конференцию.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Лавров «Я пригласил господина министра посетить Российскую Федерацию с ответным визитом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров в ходе поездки по странам Африки провёл сегодня в Судане переговоры с председателем Верховного (суверенного) Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и с его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло.

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