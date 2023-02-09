Венгрия не ратифицирует членство Украины в Евросоюзе до решения вопроса о нацменьшинстве

Будапешт, , 14:29 — REGNUM До момента, пока в контролируемом Киевом Закарпатье на Украине не будет решён вопрос о притеснении в этом регионе венгерского национального меньшинства, членство украинской стороны в ЕС не будет ратифицировано Венгрией. Об этом 9 февраля заявил на брифинге глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Закарпатье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации», — сказал он.

Также Гуйяш отметил, что принятые Киевом законы о языке и об образовании далеки от стандартов Евросоюза.

При этом глава администрации премьер-министра Венгрии, отвечая на вопрос о возможности поддержки Будапештом принятия Украины в НАТО, уточнил, что это, по его мнению, может сделать любая страна, однако «вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну».

Расселение национальных групп в Закарпатье в 2001 г. Розовый — русины и украинцы. Зеленый — венгры. Желтый — румыны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на внеочередной саммит ЕС в Брюссель президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский отправятся вместе.