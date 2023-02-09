Отслужившие в армии получат дополнительные баллы при поступлении в вузы

Москва, , 14:29 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании прохождения военной службы по призыву одним из индивидуальных достижений поступающего в вуз, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Расширяется перечень индивидуальных достижений абитуриентов, подлежащих учету при приеме на обучение по программам высшего образования и среднего профессионального образования, за счет включения в него позиции о прохождении военной службы по призыву. Такие абитуриенты будут получать дополнительные баллы.

По словам депутата Госдумы Алёны Аршиновой («Единая Россия») отметила, что отслужившие в армии должны получать не менее десяти баллов.

При этом о прошедших альтернативную гражданскую службу речь не идет.

Парламентарий также убеждена, что никакой дискриминации девушек нет, хотя они не могут получить дополнительные баллы по новому основанию.

Индивидуальные достижения имеют значение для отбора абитуриентов, только если их численность превышает количество выделенных бюджетных мест. Результаты индивидуальных достижений учитываются в случае равенства результатов абитуриентов.

Данная мера не относится к мерам социальной поддержки и льготам, а является особым правом на поощрение за выполнение воинской обязанности, отмечает комитета Госдумы по науке.

Вместе с тем на уровне закона уже закреплен приоритет при поступлении в вузы для ветеранов боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Отслужившим в армии предложили дать приоритет при поступлении в вузы