Москва, 9 февраля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании прохождения военной службы по призыву одним из индивидуальных достижений поступающего в вуз, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Расширяется перечень индивидуальных достижений абитуриентов, подлежащих учету при приеме на обучение по программам высшего образования и среднего профессионального образования, за счет включения в него позиции о прохождении военной службы по призыву. Такие абитуриенты будут получать дополнительные баллы.

По словам депутата Госдумы Алёны Аршиновой («Единая Россия»), отслужившие в армии должны получать не менее десяти баллов.

При этом о прошедших альтернативную гражданскую службу речь не идет.

Парламентарий также убеждена, что никакой дискриминации девушек нет, хотя они не могут получить дополнительные баллы по новому основанию.

Индивидуальные достижения имеют значение для отбора абитуриентов, только если их численность превышает количество выделенных бюджетных мест. Результаты индивидуальных достижений учитываются в случае равенства результатов абитуриентов.

Данная мера не относится к мерам социальной поддержки и льготам, а является особым правом на поощрение за выполнение воинской обязанности, отмечает комитет Госдумы по науке.

Вместе с тем на уровне закона уже закреплен приоритет при поступлении в вузы для ветеранов боевых действий.