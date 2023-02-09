Москва, 9 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Главный архитектор Краснодарского края в беседе с журналистом ИА REGNUM заявил, что здания в Сочи должны устоять при подобном землетрясении, как в провинции Кахраманмараш. Но добавил, что надеется на добросовестность строителей и следование ими своим проектным планам, иначе все может пойти по трагичному сценарию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

Отголоски землетрясения в Турции и Сирии специалисты зафиксировали и в Сочи. Город рассчитан на сейсмическую активность, об этом ИА REGNUM рассказали руководители департаментов архитектуры и градостроительства Сочи и Краснодарского края.

На юго-востоке Турции 6 января произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Оно стало самым мощным за последние 80 лет. Последний раз на этой территории подобное случалось в 1939 году. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 14 тыс. человек, а число пострадавших уже превысило 62 тыс. человек. Более 5 000 зданий оказались разрушены, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи. Землетрясение затронуло не только Турцию, пострадавшие зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Там погибли 2992 человека, точное число пострадавших растет и уточняется каждый час. Кроме того, от землетрясения пострадала цитадель Алеппо, которая находится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подземные толчки ощущались так же в городах Израиля, Армении, Абхазии и Грузии. Зарегистрировали сейсмическую активность и в Сочи, сила толчков составляла около 3 баллов.

Поскольку город находится в зоне сейсмического риска с самым высоким индексом в России (9 баллов), журналисты ИА REGNUM решили выяснить у специалистов, способна ли выдержать застройка города мощные землетрясения.

Самое сильное землетрясение было зафиксировано в Сочи в 2012 году. Его магнитуда составила 5,6 баллов. Но после катастрофы в Турции жители города и туристы обеспокоены, что сейсмическая активность на российском юге может усилиться. Кроме того, кадры обрушения домов в Турции заставили вспомнить, что многие объекты в Сочи были построены с привлечением турецких подрядчиков. Журналисты ИА REGNUM поговорили с руководителем департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края Поздняковым Ильёй Владимировичем и директором департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования города-курорта Сочи Литвинцом Дмитрием Валерьевичем.

ИА REGNUM: На землетрясения какой интенсивности рассчитана застройка Сочи и Краснодарского края? Выстоит ли город, если случится такое, как в Турции?

«Регион находится в зоне сейсмического риска, поэтому всё, что строилось и строится, все делается с запасом в 25–30%. Побережье рассчитано на 8 баллов, Краснодар — на 7 баллов. Должны устоять. Но проверить уже построенные здания довольно трудно, мы надеемся, что подрядчики и строители выполняли работы в соответствии с утверждёнными проектами и не пытались сэкономить на безопасности сооружений. Но в случае чего это будет на их совести и им придётся отвечать по закону», — говорит Илья Поздняков.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрий Литвинец подтвердил слова коллеги об обязательной проверке всех проектов на соответствие нормам.

«В период рассмотрения проектной документации и выдачи разрешений на строительство новых объектов и зданий на территории курорта мы, конечно же, проверяем их на предмет соответствия требованиям безопасности именно в части сейсмики. Мы с большим запасом строим, то есть все здания рассчитаны на толчки силой 8–9 баллов», — объясняет Дмитрий Литвинец.

ИА REGNUM: Считаете ли вы обоснованными опасения за сооружения, построенные с привлечением турецких подрядчиков и рабочих?

«Я не могу назвать их актуальными по той причине, что мы говорим о привлечении представителей Турции, лишь как о сотрудниках и специалистах, которые тут работали. Но технологии строительства и требования действующего законодательства к возводимым объектам применялись наши местные. Соответственно, все расчёты производились по стандартам, установленным в РФ. По каким технологиям строили в Турции те объекты, которые на сегодняшний день разрушены частично или полностью, я не могу рассуждать. Но не стоит делать выводы о качестве строительства у нас только по происхождению специалистов, которые его выполняли», — призывает Литвинец.

ИА REGNUM: Проводятся ли после событий в Турции дополнительные мероприятия по подготовке к возможным землетрясениям в Сочи?

«После событий, произошедших в Турции, мы будем более пристальное внимание обращать на материалы, которые представляются со стороны проектировщика и со стороны экспертизы (государственной и частной). В любом случае мы очень пристально следим за всем», — объясняет директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи.

Беседовала Наталия Ерошкина