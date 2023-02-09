Анкара, 9 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Турция продолжает поставлять Украине вооружение. Номенклатура поставок растет. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению», — заявил посол 9 февраля в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее о поставках Турцией Киеву оружия сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В своем обращении к председателю парламента Турции Мустафе Шентопе в январе 2023 года она попросила прекратить поставлять вооружение Украине во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

Отмечалось, что источник в администрации президента РФ не подтвердил тогда информацию о направлении турецкого оружия Киеву. При этом издание Foreign Policy со ссылкой на источники в США и ЕС сообщило тогда же, что Турция уже больше месяца передает Киеву для артиллерии ВСУ кассетные боеприпасы американского образца.