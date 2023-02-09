Москва, , 14:26 — REGNUM Бывшие руководители министерства обороны Украины стали фигурантами уголовного дела в России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 9 февраля.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В ведомстве уточнили, что высокопоставленные должностные лица Вооружённых сил Украины причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества. Данные об этом задокументированы в результате анализа документов, полученных по запросу о правовой помощи, а также показаний многочисленных свидетелей и потерпевших.

«На основании этих сведений заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею», ― добавили в СКР.

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По данным ведомства, они координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году.

Кроме того, обвинение заочно предъявлено также командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года следователи Следственного комитета проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. По состоянию на март 2022 года было возбуждено более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.

Среди расследуемых инцидентов — обстрелы населённых пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.