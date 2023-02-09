Москва, 9 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ) направил на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова запрос о достоверности утекших данных о «кандидатах в иноагенты», передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Kremlin.ru Андрей Липов

«Направил в Роскомнадзор депутатский запрос, в котором потребовал прояснить достоверность утекших в сеть данных и предоставить разъяснения, на каком основании граждане могут быть поставлены на подобный «особый учет», кто давал соответствующие распоряжения и кто их исполнял», — сообщил Парфёнов.

По данным ряда СМИ, в результате утечки данных Роскомнадзора в интернете был опубликован перечень лиц, на которых подведомственной ведомству структурой составлялись специальные справки на включение в перечень «иностранных агентов». В обширный список деятелей, на которых составились подобные справки, вошёл и ряд действующих депутатов Госдумы от КПРФ, в том числе Юрий Афонин, Нина Останина, а также сам Парфёнов. В списке также находится депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).