Брюссель, 9 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Главы Франции и Украины не обсуждали в Париже поставку Киеву истребителей. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил 9 февраля по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нет, мы не обсуждали этот вопрос», — сообщил Макрон после визита Владимира Зеленского в Париж.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Лондон, где встретился с премьером Риши Сунаком, а затем отправился в Париж, где побеседовал с главой Франции и канцлером Германии.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 9–10 февраля. На саммит Макрон и Зеленский отправились вместе.