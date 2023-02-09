Москва, , 14:47 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) 9 февраля известил о начале расследования факта расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных, сообщает телеграм-канал ведомства.

ВСУ (сс)

Следователи намерены установить все обстоятельства, предшествующие появлению в интернете леденящего видео, где видно, как украинские националисты расстреливают в упор из автоматического оружия, предположительно, троих российских военнопленных. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления, подчеркнули в СКР.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова также потребовала от международных организаций провести расследование.

История получила широкий общественный резонанс. Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что пока ВСУ совершают военные преступления, украинский президент Владимир Зеленский совершает визит в Великобританию:

«Пока у Зеленского чёс по метрополии, оставшиеся дома нацисты расстреливают пленных. Ровно за это киевскому режиму много лет и платили: за заражение собственного народа человеконенавистнической идеологией, за стравливание людей, за разрушение общества и государства».

По словам корреспондента Ольги Мациевской, видео, подобных тому, где расстреливают российского военного, который сдался в плен, выкладывают в интернет очень много.

«Очень удачный нарратив был вложен в головы ведомых людей, что ВСУ все можно, что они исключительные, могут вершить правосудие», — подчеркнула она.

Российский журналист Александр Садков после появления страшных кадров с расстрелом военнопленных обратил внимание общественности: «Убивают безоружных, лежащих лицом вниз. Животные из ВСУ. Наши сдались, их расстреляли. Смотрите и помните, вот он, украинский плен. Но на кадрах наш парень, уже погибший, с гранатой без чеки, зажатой в руках. Это и есть то самое, с Великой Отечественной войны — погибаю, но не сдаюсь».

Очередное свидетельство бесчеловечной жестокости киевских боевиков вскрылось после освобождения из плена ополченца Леонида Кудрявцева (ДНР). Помимо пыток электрическим током, боевики ВСУ отрезали ополченцу палец, а далее, наложив кровоостанавливающую перевязку, перевезли в другое место, предположительно — в Авдеевку, где допрос с пристрастием продолжился.

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В конце декабря 2022 года несколько мирных жителей Мариуполя были жестоко расстреляны представителями батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расправу осуществлял член группы разведки специального назначения Иван Бочкарёв (позывной Ведьмак).

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Ранее в Минобороны России заявили, что киевские военнослужащие намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября 2022 года. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, инцидент произошёл в селе Макеевка (ЛНР).

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Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины сдавшегося в плен российского военного обнародовал 9 февраля телеграм-канал «Военкоры Русской весны»: на кадрах видно, как человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и, не дождавшись ответа, стреляет в голову. Затем показан другой, как утверждается, российский солдат — он тоже лежит. Судя по разговору украинцев, у него в руке граната.

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