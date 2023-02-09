Глава Евросовета заявил, что лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Киеву

Брюссель, , 14:15 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что странам Евросоюза необходимо увеличить свою помощь Киеву, в том числе политического и военного характера. Он заявил об этом журналистам 9 февраля перед началом специального саммита стран сообщества в Брюсселе.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава Евросовета, по его мнению, в данный момент нужно нарастить усилия Евросоюза по поддержке украинской стороны, в том числе в политической и военной сферах.

«В этой связи мы обсудим, какие инструменты мы можем здесь мобилизовать в ближайшие недели и месяцы», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что считает, что Киеву нужно срочно передать боевые самолёты и ракетные системы дальнего радиуса обстрела.