Брюссель, , 14:13 — REGNUM Глава правительства Эстонии Кая Каллас выступила с предложением направить в качестве поддержки Киеву замороженные российские активы. Она призвала принять единое решение в ЕС по этому вопросу. Об этом Каллас заявила 9 февраля в Брюсселе перед началом саммита Евросоюза.

Кая Каллас FinnishGovernment

Что касается отношений с Россией в связи с «экспроприацией» активов, то рассчитаться с ней можно будет позже, предложила эстонский премьер.

«Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного, поэтому это можно сделать таким образом», — уточнила Каллас.

Ранее с подобными предложениями о направлении Киеву замороженных российских активов выступили в Великобритании. Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант предложил законопроект, который позволит сделать это якобы законным путем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии придумали, как направить Украине замороженные российские активы