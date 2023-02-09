Брюссель, 9 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Польша готова передавать Киеву истребители, но только после коллективного решения. Об этом 9 февраля заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Он подчеркнул, что Варшава однозначно будет действовать только в рамках НАТО.

«Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что такую позицию не нужно расценивать как отказ, Варшава будет поддерживать поставки истребителей на Украину, но первыми это должны сделать те страны, которые лучше оснащены авиацией.

Напомним, 8 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что он разочарован тем, что Германия решила поставить Киеву только 14 танков Leopard 2, то есть столько же, сколько и Польша. Он также пожелал, чтобы ремонт всех немецких танков на Украине обеспечила ФРГ.