Москва, , 14:09 — REGNUM Российские следователи расследуют факт расстрела вооружёнными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных. Об этом 9 февраля сообщили в Следственном комитете России.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Сети появилось видео расстрела военным ВСУ сдавшегося в плен бойца ВС РФ

Уточняется, что видео, на кадрах которого видно, как «украинские националисты расстреливают в упор из автоматического оружия, предположительно, троих российских военнопленных», появилось в Сети.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку», ― говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Также будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее по теме: Киевских нацистов, расстрелявших российских военных, захватили в плен

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля телеграм-канал «Военкоры Русской весны» обнародовал видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины одного из сдавшихся в плен российских солдатов. В конце видео военный ВСУ выкрикивает лозунг украинских националистов. При этом не уточняется место и время, когда была снята эта видеозапись. Судьба остальных российских пленных неизвестна.