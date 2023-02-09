Москва, , 14:05 — REGNUM Осуждённый в сентябре 2022 года за госизмену Иван Сафронов уволен с должности советника главы Роскосмоса, сообщили 9 февраля в пресс-службе госкорпорации.

Иван Сафронов © Andrey Ershtrem / IZVESTIA

Сафронов уволен «в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы». Сафронова уволили, поскольку приговор суда вступил в законную силу.

«На протяжении всего времени с начала задержания Сафронов оставался сотрудником госкорпорации, но зарплату не получал, поскольку в табеле учёта рабочего времени Сафронова И. И. проставлялись неявки», — цитирует пресс-службу Роскосмоса «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронов был приговорён за госизмену к 22 годам колонии строгого режима в начале сентября прошлого года. Защита обжаловала приговор, но в декабре, согласно решению апелляционного суда, вердикт остался без изменений.

Суд признал Сафронова виновным в том, что он в 2015–2019 гг. собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ и передавал её представителям иностранных разведок.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прокомментировал приговор журналисту Иван Сафронову