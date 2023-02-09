Депутат Госдумы Гурулёв назвал уничтожение Зеленского новым этапом спецоперации

Москва, , 14:02 — REGNUM Необходимым этапом спецоперации назвал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») дезорганизацию системы управления Украины и вооружёнными силами и уничтожение президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Необходимый этап спецоперации — деорганизовать систему управления страной и вооружёнными силами», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий высоко оценил удары по энергетической системе Украины.

«Дефицит энергии сумасшедший, но теперь надо разбираться с пунктами управления. Это касается и вражеского верховного главнокомандующего. Они спокойно себя чувствуют, спокойно передвигаются повсюду. Беннет говорит, что наш президент пообещал не трогать Зеленского, но Беннет уже в отставке, он сейчас нести может что угодно, никто его не будет опровергать, тему не стоит просто разводить», — рассуждает Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина продолжит получать от Германии все виды помощи до тех пор, пока это будет необходимо, заявил 8 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц.