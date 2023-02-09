Тверская область, 28 декабря, 2004, 11:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Тверской области зарегистрировано три пожара, при которых погибли четыре человека. 27 декабря в 5.15 в одном из частных домов, расположенном по улице Скворцова-Степанова в Заволжском районе города Твери, произошел пожар, в результате которого повреждены стены и кровля. При тушении обнаружены три обгоревших трупа, мужчины и двух женщин. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 20.40 в городе Бежецк, районном центре областного подчинения, по улице Большая Штабская в доме местного жителя, 1931 года рождения, произошел пожар, в результате которого повреждены стены, потолочные перекрытия и имущество. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении пьяного хозяина, который в огне погиб.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении ГО и ЧС по Тверской области, с начала месяца на территории области произошло 165 пожаров, при которых 34 человека погибли и 10 получили ранения различной степени тяжести. В большинстве случаев причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем.