Газиантеп, Турция, 9 февраля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Общее количество погибших при землетрясении на юго-востоке Турции на данный момент превысило 14 тысяч. Об этом 9 февраля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТRТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«На данный момент число погибших [в результате землетрясения] достигло 14 014», — сказал он в ходе посещения пострадавшего от стихийного бедствия Газиантепа.

Также турецкий лидер отметил, что при землетрясении 63 794 человека пострадали и было разрушено 6444 здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до более чем 12,8 тыс. человек.