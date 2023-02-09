Джакарта, , 13:54 — REGNUM В Индонезии сообщили о погибших в результате землетрясения, произошедшего 9 февраля в провинции Папуа. Данные приводит агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий города Джаяпура.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По нашим данным, подтверждена смерть четырех человек», — заявил глава агентства Асеп Халид, добавив, что сбор информации продолжается.

По его словам, в результате землетрясения повреждены жилые дома и правительственные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в 10 км от города Джаяпура произошло землетрясение силой 5,8 балла.