Захарова назвала частью дикой ненависти слова Моравецкого об угрозе от России

Москва, , 13:53 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что война на Украине является прежде всего угрозой для Польши, поэтому в победе над Россией заключается весь смысл. Как отметила Захарова, в этих словах можно увидеть дикую ненависть и пожелала Моравецкому и дальше высказываться в том же ключе, чтобы эта ненависть разрушила его самого.

Мария Захарова Дарья Драй © ИА REGNUM

«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», — написала дипломат 9 февраля в своем телеграм-канале.

Напоним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал Россию «государством-террористом» и выступил против переговоров с Москвой по вопросу Украины.

По словам премьера, Польша не выбирала своё место на геополитической карте, но понимает, что «если Россия выиграет, весь геополитический анализ может быть выброшен».

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