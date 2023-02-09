Брюссель, , 13:48 — REGNUM Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Киеву нужно срочно передать боевые самолёты и ракетные системы дальнего радиуса обстрела. Об этом она 9 февраля заявила на сессии ЕС, посвященной прибывшему в Брюссель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолётов и систем дальнего радиуса действия», — сказала Метсола.

По её мнению, Евросоюз должен помогать Киеву столько, сколько это будет нужно.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольф 29 января исключил возможность поставки на Украину любых боевых самолётов. Однако ранее он подобные заявления делал по поводу поставок танков, но потом согласовал передачу Киеву «Леопардов».

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