Замглавы МИД Рябков: обновленную концепцию внешней политики опубликуют в скором времени

Москва, , 13:45 — REGNUM Обновлённая концепция внешней политики России должна быть обнародована в течение ближайшего времени. Об этом 9 февраля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД уточнил, что действительно новая концепция российской вешней политики, в которой по-новому подаётся целый ряда подходов и элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия считает, что опубликованное 8 февраля расследование о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» не пройдёт для американских властей без последствий.