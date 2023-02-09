Москва, 9 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Обновлённая концепция внешней политики России должна быть обнародована в течение ближайшего времени. Об этом 9 февраля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД уточнил, что это действительно новая концепция российской вешней политики, в которой по-новому подаётся целый ряд подходов и элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия считает, что опубликованное 8 февраля расследование о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» не пройдёт для американских властей без последствий.