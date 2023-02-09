Пекин, 9 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден нарушил нормы дипломатического этикета. Заявления главы Белого дома о том, что он пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине, безответственны. Об этом 9 февраля на брифинге сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Такие высказывания американской стороны крайне безответственны и нарушают основы дипломатического этикета», ― подчеркнула дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Пекин выражает «острое недовольство и решительно выступает против этого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что он угрожал председателю Китая Си Цзиньпину остановить инвестиции Запада в экономику КНР в случае, если Пекин поддержит специальную военную операцию России на Украине. Он уточнил, что эта тема поднималась в телефонном разговоре с китайским лидером летом 2022 года.

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