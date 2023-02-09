Москва, 9 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В ближайшее время Лии Ахеджаковой в репертуарных планах Театра Наций нет. Об этом сообщила ИА REGNUM директор театра Наталья Мазур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

9 февраля в СМИ появилась информация, что худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов предложит Лие Ахеджаковой новые роли, после того как народная артистка заявила, что в «Современнике» ей уже давно перестали давать играть на сцене.

В беседе с журналистом ИА REGNUM директор Театра Наций Наталья Мазур опровергла данную информацию и пояснила, что в ближайшее время ролей у Лии Меджидовны в их театре не предвидится.

«В репертуарных планах ничего с Лией Меджидовной не заявлено. Она играет в одном спектакле «Сказка про последнего ангела», который идет в репертуаре Театра Наций уже пару лет, но новых планов по Ахеджаковой нет. В штат ее взять не могут, потому что у театра нет своей театральной труппы. Театр Наций — это проектный театр, в котором кастинг собирается под каждый спектакль», — заявила Наталья Мазур.

Единственный спектакль, где у Ахеджаковой сохранилась роль в Театре Наций, в ближайших афишах не заявлен.

Ранее сообщалось, что поводом для скандала с Ахеджаковой стало снятие с репертуара театра «Современник» спектакля «Игра в джин», в котором играла актриса.