В МИД РФ обеспокоены, что Запад не ограничивает себе в номенклатуре вооружения, посылаемого Киеву

Москва, , 13:38 — REGNUM В МИД высказали тревогу по поводу того, что Запад не ограничивает себя в номенклатуре при поставках оружия Украине. Об этом заявил 9 февраля в ходе пресс-конференции заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы наблюдаем с тревогой и озабоченностью, что за последнее время каких-то «самоограничений» со стороны отдельных западных стран и коллективного Запада в целом на то, какая номенклатура может поставляться украинской стороне для наращивания ее возможностей на поле боя, таких самоограничений нет», — заявил замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, поступающие сигналы о том, что в странах Запада якобы существует некая договоренность о том, какие виды вооружения не надо поставлять Украине, не вызывают доверия.

Напомним, на днях эксперт издания Salon Крис Хеджэс заявил, что Запад заваливает Украину оружием, чтобы только самим не бороться с Россией. Это приводит к эскалации конфликта и ведет к кровавому тупику.

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