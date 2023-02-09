Москва, 9 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В МИД высказали тревогу по поводу того, что Запад не ограничивает себя в номенклатуре при поставках оружия Украине. Об этом заявил 9 февраля в ходе пресс-конференции заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы наблюдаем с тревогой и озабоченностью, что за последнее время каких-то «самоограничений» со стороны отдельных западных стран и коллективного Запада в целом на то, какая номенклатура может поставляться украинской стороне для наращивания ее возможностей на поле боя, таких самоограничений нет», — заявил замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, поступающие сигналы о том, что в странах Запада якобы существует некая договоренность о том, какие виды вооружения не надо поставлять Украине, не вызывают доверия.

Напомним, на днях эксперт издания Salon Крис Хеджэс заявил, что Запад заваливает Украину оружием, чтобы только самим не бороться с Россией. Это приводит к эскалации конфликта и ведет к кровавому тупику.