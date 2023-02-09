Москва, 9 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ обнародовал данные о зарплатах иностранных наёмников в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в Донецке под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина, опубликованным в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«Установлены данные о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Поясним, что в российской валюте это где-то от 60 до 195 тысяч рублей.

В ведомстве также подчеркнули, что получены неопровержимые сведения, что Киевом поощряется запрещенное международными нормами участие наемников в боевых действиях на стороне Украины.

«Предъявлены заочные обвинения в наемничестве 5 участникам «Грузинского национального легиона». Украинская сторона старается скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители ВСУ отсекают им кисти и головы», — сообщает СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в Артёмовске со стороны ВСУ боевые действия ведут иностранные наемники.