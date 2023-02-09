Введённую в двух регионах Украины воздушную тревогу отменили
Киев, 9 февраля 2023, 13:38 — REGNUM Воздушная тревога отменена на юге Украины.
Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и в Николаевской области. Также воздушная тревога была объявлена и в контролируемой ВСУ части Херсонской области.
К настоящему моменту режим этот не действует. В предыдущий раз режим воздушной тревоги объявляли в ночь на 9 февраля.
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