Киев, , 13:38 — REGNUM Воздушная тревога отменена на юге Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и в Николаевской области. Также воздушная тревога была объявлена и в контролируемой ВСУ части Херсонской области.

К настоящему моменту режим этот не действует. В предыдущий раз режим воздушной тревоги объявляли в ночь на 9 февраля.

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